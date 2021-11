Frota de ônibus será reforçada com 70 veículos extras para provas do Enem neste domingo (21)

A frota de ônibus de Fortaleza será reforçada neste domingo (21), em razão do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Ao todo, 70 veículos extras serão disponibilizados.

Equipes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estarão nos Terminais de Integração para controle da demanda.

É preciso estar atento aos horários para evitar atrasos. Em todo o País, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas. O início das provas está marcado para as 13h30 e se encerra às 19 horas. No site da Etufor, é possível consultar as linhas de ônibus que passam pelo seu local de prova.

Provas

Neste primeiro domingo, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação.

Já no segundo dia de Enem, no próximo domingo (28), haverá provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e de Matemática e suas Tecnologias.

O Ceará tem, ao todo, 243.414 inscritos para a edição 2021 do Enem, queda de 25,2% em relação à edição anterior.

