Fortaleza tem 100% da população adulta vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, anuncia Sarto

O prefeito José Sarto anunciou na manhã desta segunda-feira (6) que Fortaleza atingiu 100% da população adulta imunizada com a primeira dose (D1) contra a Covid-19, isto é, 1.930.479 maiores de 18 anos.

"Uma importante conquista do povo fortalezense na luta contra a pandemia", avaliou o gestor em post nas redes sociais, parabenizando "as equipes de saúde pela dedicação e pelo compromisso".

Legenda: Prefeito parabenizou as equipes de saúde pelo empenho na campanha de vacinação Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda segundo o chefe do Executivo municipal, a expectativa é de que a Capital alcance uma cobertura vacinal de 120% se somados os cidadãos residentes em outras cidades, mas que recebem o imunizante via Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

"Estimamos que chegaremos a 120% do público adulto de nossa Capital. Isso porque muita gente residente em outras cidades acaba se vacinando em Fortaleza", explicou José Sarto.

Dose de reforço

Após um fim de semana de repescagem, a partir desta segunda-feira (6), Fortaleza passou a agendar a população para a dose de reforço com um intervalo de apenas quatro meses em relação à D2. A mudança anunciada na sexta-feira (3) irá fazer com que cerca de 300 mil pessoas já recebam outra dose do imunizante ainda neste mês de dezembro.

"Mais uma ótima notícia para a sequência de vacinação contra a Covid-19: Fortaleza vai reduzir o intervalo entre 2ª e 3ª doses para quatro meses".

A aplicação da dose de reforço no público geral de Fortaleza teve início no último dia 20 de novembro. Até então, estava apto para receber a dose de reforço o público vacinado com a segunda dose da vacina contra a Covid há, pelo menos, cinco meses.

O intervalo seguiu o que foi definido pelo Ministério da Saúde na época. Agora, fortalezenses vacinados com a segunda dose há no mínimo quatro meses já podem receber a dose de reforço.

D1 SEM AGENDAMENTO

Desde 15 de outubro, qualquer cidadão residente em Fortaleza pode tomar a primeira dose de vacina sem a necessidade de agendamento. Centros de vacinação específicos e por faixa etária recebem o público, que precisa fazer o cadastro na plataforma Saúde Digital.