Fortaleza e cidades do interior registram chuvas no início desta segunda-feira (15)

Fortaleza amanheceu sob chuva e tempo nublado nesta segunda-feira (15). Já no início da manhã, foram registradas precipitações nos bairros Amadeu Furtado, Barra do Ceará, João XXIII e Messejana. Não há relatos de alagamentos.

Até as 7h40, 28 municípios tiveram chuvas, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão do tempo havia adiantado que a Região do Cariri, o Litoral de Fortaleza e o Maciço de Baturité apresentavam condições para iniciar a segunda-feira com "precipitações pontuais".

Ao longo do dia, o céu deverá variar entre claro e parcialmente nublado. Já entre a tarde e a noite, o Noroeste do Estado (Litoral Norte e a Ibiapaba) e o Sertão Central e Inhamuns apresentarão os principais registros.

Veja as 10 maiores chuvas das últimas 24h

Crateús (Posto: Aeroporto(Crateús) : 57.0 mm

Crato (Posto: Lameiro) : 50.0 mm

Choró (Posto: Choro) : 42.0 mm

Meruoca (Posto: Meruoca) : 39.0 mm

Ipueiras (Posto: America) : 36.0 mm

Crateús (Posto: Tucuns) : 30.0 mm

Aurora (Posto: Aurora) : 30.0 mm

Potiretama (Posto: Potiretama) : 25.0 mm

Milagres (Posto: Milagres) : 21.8 mm

Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia) : 20.7 mm

Chuvas no fim de semana

No fim de semana, a região do Cariri recebeu uma grande concentração de chuvas. Na cidade de Milagres, as precipitações causaram alagamentos em ruas e casas e da cidade. Após chuvas intensas durante a madrugada de domingo (14), a CE-293, ficou com rachaduras e teve trecho alagado. Em uma estrada que leva à localidade do Sítio Coqueiro, uma cratera se formou após as precipitações.