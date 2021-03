Fortaleza amanhece sob forte chuva e com tempestade de raios e trovões

Fortaleza amanheceu com tempo fechado, chuvas e trovões nesta quarta-feira (17). É o terceiro dia seguido que a Capital tem precipitações.

Há registros também de queda e oscilação de energia nos bairros Benfica, Montese e Messejana. A reportagem do Diário do Nordeste solicitou nota à Enel Distribuição Ceará, e aguarda retorno.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta quarta-feira é de céu variando entre claro e parcialmente nublado.

O órgão indica ainda uma tendência de chuvas mais abrangentes nas macrorregiões localizadas no Noroeste (Ibiapaba e Litoral Norte) e também em áreas do Sul do Estado, como no Cariri.

Balanço parcial

Até as 8h10, 40 dos 184 municípios do Ceará tiveram precipitações, sendo os 10 com o maior volume:

Coreaú (Posto: Sítio Urubu) : 52.0 mm

Massapê (Posto: Tangente) : 38.4 mm

São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 37.6 mm

Madalena (Posto: Fazenda Várzea Alegre) : 36.4 mm

Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 36.0 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 29.4 mm

Maranguape (Posto: Olho D'água) : 27.0 mm

Alto Santo (Posto: Logradouro) : 26.0 mm

Redenção (Posto: Açuude Acarape Do Meio) : 23.4 mm

Sobral (Posto: Caioca) : 23.3 mm