Feriado Dia de Tiradentes; saiba o que abre e o que fecha no Ceará

O feriado de Dia de Tiradentes acontece nesta quarta-feira (21). Em meio a pandemia causada pela Covid-19, o Ceará passa a data em isolamento social, mas com a flexibilização da abertura de alguns setores da economia.

O funcionamento do comércio, instituições públicas e serviços já havia sido alterado pelo decreto estadual, mas, com o feriado, a operação de outros estabelecimentos pode sofrer mudanças.

Tiradentes

O feriado de Dia de Tiradentes é comemorando sempre em 21 de abril e faz alusão à morte de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele é considerado pela história brasileira como o herói da Inconfidência Mineira. As informações são do Guia do Estudante.

Legenda: Estátua em homenagem a Tiradentes, localizada no município mineiro de mesmo nome Foto: Shutterstock

O movimento também é chamado de Conjuração Mineira e foi uma revolta, em 1789, de caráter separatista que ocorreu na capitania de Minas Gerais e, entre outros, tinha o objetivo de lutar contra a cobrança abusiva de impostos praticada pela Coroa Portuguesa, na época em que o Brasil era colônia do país europeu.

A Inconfidência Mineira foi formada, em sua maioria, por membros da elite socioeconômica. A exceção era Tiradentes, que recebeu esse apelido por trabalhar como, entre outras coisas, dentista amador. Ele foi o único participante a receber uma punição severa por participar do movimento, o restante dos membros teve as condenações amenizadas.

Tiradentes foi morto enforcado em praça pública no Rio de Janeiro – então capital do país – na manhã de 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços foram pregados em postes pelas ruas de Minas Gerais. A data da morte virou feriado nacional em 1890, logo após a Proclamação da República.

O QUE FUNCIONA NO FERIADO

O decreto estadual que estabeleceu isolamento social no Estado, e que segue em vigor até o dia 25 de abril, instituiu que devem permanecer fechados, também no feriado, serviços como, por exemplo, barracas de praia, cinemas, bares e academias.

Já lojas de ruas, shoppings e restaurantes podem funcionar com horário restrito. A data é feriado nacional, então escolas e universidades, além do serviço público, não têm atividade presencial.

Confira o que abre e o que fecha no Dia do Tiradentes no Ceará.

SUPERMERCADOS

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados do Estado funcionem normalmente na data.

Comércio

A data é considerada ponto facultativo para o comércio varejista e lojista, informou o Sindilojas Fortaleza. Ou seja, pode abrir seguindo as normas estabelecidas pela convenção coletiva de trabalho.

O decreto estadual estipula que o setor de comércio e lojas de ruas podem operar das 10h às 16h.

Shoppings

O Governo do Estado estabeleceu que os shoppings, incluindo praça de alimentação, só podem operar entre das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade. Seguindo essa regra, cada centro comercial estabelece se funciona neste feriado.

A rede RioMar, que incluí as unidades Kennedy e Fortaleza, informou que as lojas, quiosques e operações de alimentação dos shoppings estarão abertas. As atividades de serviços essenciais, tais como: supermercados, farmácias e veterinária têm funcionamento em horários especiais.

A reportagem entrou em contato com outros centros comerciais do Estado e aguarda resposta sobre o assunto.

Restaurantes

Conforme a orientação do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Estado do Ceará (Sindirest/CE) o funcionamento do setor de alimentação fora de casa é normal na data.

De acordo com o decreto estadual de isolamento, a categoria tem permissão de funcionar das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento

Farmácias

As farmácias e as drogarias abrem, por serem serviço essencial, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Postos de combustíveis

Os estabelecimentos vão funcionar normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

BANCOS

O Sindicato dos Bancários do Ceará informou que a data está inserida no calendário de feriados das instituições, então as agências bancárias do Estado não vão funcionar na quarta-feira.

LOTÉRICAS

A data é ponto facultativo para as lotéricas cearenses, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce). Ou seja, caberá a cada unidade a decisão de abrir ou não durante o feriado.

"Por se tratar de semana de pagamento de Bolsa Família, muitos empresários podem optar por abrir, nem que seja por meio período, para evitar aglomerações na quinta-feira", explicou o presidente da instituição, Custódio Albano.

ENEL

A Enel Distribuição Ceará informou que montou um esquema de atendimento para o feriado. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante a data. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Na área de atendimento ao cliente, a Central de Relacionamento funcionará 24h por dia, por meio do telefone 0800.285.0196, oferecendo todos os serviços da companhia.

As lojas de atendimento estarão fechadas nas cidades de Fortaleza, Barbalha, Canindé, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Tianguá.

Os clientes também podem entrar em contato através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, ingressando serviços como Falta de Energia, Consulta de débitos, Envio de 2ª via da conta e respondendo às perguntas mais frequentes.