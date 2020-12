Fachada de prédio desaba na Avenida Barão de Studart e moradores ficam presos

A fachada de um prédio desabou na manhã desta quarta-feira (9) na avenida Barão de Studart, no bairro Joaquim Távora. Por volta das 10h30, as famílias de moradores que estavam presas no local foram retiradas pelos bombeiros. Ainda não há informações se o desmoronamento comprometeu a estrutura do local.

A estrutura ficava acima do muro e as entradas do edifício ficaram completamente destruídas. O prédio é residencial e tem três andares, além do térreo.

Foto: Fabiane de Paula

Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a atender a ocorrência e isolaram o trecho da via. Agentes do Corpo de Bombeiros estão no local e informaram que não há feridos.

Veja imagens:

Relatos

A dona de casa Maria do Carmo, 57 anos, estava caminhando na região e viu um correria quando a fachada desabou. "Só deu tempo de chegar em casa e recebemos a notícia que o prédio atrás estava caindo aí. Moro aqui nessa rua de trás. Não ouvi, só que o povo tava correndo tudo para cá. Era 8h e pouco, faz uns 40 minutos, nós estávamos caminhando", disse.

O metalúrgico Milton Oliveira, 48 anos, achou que o barulho fosse de um acidente de carro. "Estava em um prédio do outro lado da rua fazendo a manutenção de um portão quando desabou. Pra mim tinha sido uma carreta que tinha batido. Quando nós corremos tinha desabado. Tinha um casal dentro e saiu rápido. Graças a Deus está tudo bem. Dois rapazes da internet saíram correndo de dentro. Foi um barulho alto. Depois do desabamento saiu uma senhorazinha e uma criança. Foi umas 9h30 pra 10 horas. Com dois minutos que caiu a viatura da Polícia já estava aqui".

Prédios evacuados

O major Juliano Rocha, dos Bombeiros disse que os prédios do entorno também foram evacuados. "Apesar de o evento ter acontecido somente nesse prédio, achamos mais adequado evacuar os prédios do entorno. A Defesa Civil vai fazer a vistoria e, após a vistoria, a gente vai avaliar se os do entorno podem voltar ou não, se eles precisam ficar alguns dias a mais. Então tudo isso vai ser traçado depois. Mas o que é importante frisar é, não houve vítimas, situação está sob controle, os prédios foram evacuados e agora é só realmente monitorar".

Veja antes e depois do desabamento

