Estagiários da Educação não recebem vacina contra a Covid-19 em Fortaleza e questionam decisão

O início da tarde desta quinta-feira (3) foi de desentendimento entre estagiários da Educação e profissionais de saúde que conduziam a vacinação contra a Covid-19 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Segundo relatos de estudantes da Educação e de outras áreas, não foi possível receber imunizante para a doença.

Na tarde desta sexta-feira (4), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) se pronunciou sobre o assunto ao afirmar que, por conta da quantidade limitada de doses em todo o País, este público deve ser atendido em paralelo à população geral na Capital - que começa a ser vacinada (pelas pessoas de 59 anos) neste domingo (6).

Ainda assim, para Indira Abreu, estudante de Pedagogia e estagiária da área, a informação foi surpresa, já que ela havia reunido os documentos pessoais, declaração da escola onde trabalha e o termo requisitado pela Prefeitura a profissionais da Educação agendados para receber a vacina contra a Covid-19.

"Não sabíamos que estagiários não poderiam se vacinar, inclusive várias colegas nossas de trabalho, de faculdade, conseguiram em locais fora do Centro de Eventos", alegou a jovem, que passou pouco mais de quatro horas no espaço.

Legenda: Segundo estagiárias que compareceram ao local, dezenas de outros jovens também não conseguiram vacina Foto: reprodução

Segundo Indira, que presta serviço em uma escola de Fortaleza presencialmente desde janeiro, nenhuma orientação havia sido comunicada sobre a questão até o momento.

Na última semana, o Município anunciou o início da vacinação de trabalhadores da Educação. Até então, dados mostram que 41 mil cadastrados do setor já foram inoculados com a primeira dose.

"Não havia nenhuma informação de que eu não poderia me vacinar por ser estagiária. Pelo que eu entendo, somos trabalhadores da Educação Básica, estamos em contato com as crianças o tempo inteiro. Tem crianças de inclusão, elas não utilizam a máscara o tempo todo, por exemplo", pontuou.

Mesmo problema

A mesma situação aconteceu com Júlia Perrone, de 24 anos. Estagiária de Psicologia, ela realiza acompanhamento de uma criança de nove anos em outra escola do Município.

Na ida ao Centro de Eventos, recebeu a mesma informação: não poderia receber dose da vacina contra a Covid no momento.

"Cheguei normal para o acolhimento e percebi que outras estagiárias, que trabalham na mesma instituição que eu, estavam paradas em uma fila mais à frente. Nossa coordenadora já havia falado sobre isso, dizendo que explicássemos nossa função com a Educação", comenta.

Para ela, a surpresa deu lugar ao lamento. "Estava toda preparada, com as declarações, e apenas pelo nome 'estagiário' eu não consegui me vacinar. Foi muito frustrante passar por isso", explica a estudante.

SMS explica questão

Em nota, a SMS reiterou que o público em questão será atendido junto à população geral, que começa a ser imunizada a partir deste domingo. A pasta também aponta que a decisão dos cidadãos a serem vacinados segue critério da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB-CE).

"Ressaltamos que a Prefeitura segue as determinações definidas na CIB e que, pelo número reduzido de doses, os estagiários serão contemplados na vacinação da população em geral, que se inicia neste domingo", declara o posicionamento.

Além disso, informa a secretaria, outras oito mil pessoas que trabalham na Educação foram agendadas pela Prefeitura para recebimento de dose no sábado (5) e no domingo.