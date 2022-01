A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) elaborou um material informativo para auxiliar pessoas com sintomas a saber quando deve ser feito o teste para diagnosticar a Covid-19. As diretrizes incluem pessoas vacinadas e as não imunizadas.

A partir desta segunda-feira (24), o Estado terá 25 centros para testagem gratuita.

Caso tenha aparecido algum sintoma, o teste deve ser feito imediatamente. Não é preciso esperar 48h ou 72 horas.

Quando fazer o teste para Covid-19

Para os casos de pessoas que ainda não foram vacinadas e tiveram contato com alguém que testou positivo, a recomendação é fazer o teste o quanto antes. Caso o resultado seja negativo, a Sesa orienta a repetir o teste entre o 5º e o 7º dias depois da exposição ou imediatamente, caso apareçam sintomas.

As diretrizes da secretaria também incluem recomendações para os vacinados: se a pessoa tiver contato com alguém positivo para Covid, a indicação é esperar para fazer o teste entre o 5º e 7º dia de exposição. Mas se aparecerem sintomas gripais, o teste deverá ser feito imediatamente.

Os sintomas podem aparecer sozinhos, em conjunto ou não aparecer.

Onde fazer teste gratuito no Ceará

A partir desta segunda-feira, 25 locais oferecerão testagem gratuita para Covid no Estado. Apenas um deles, o Hotel Excelsior, não demanda agendamento prévio. Para os demais, é preciso agendar na plataforma Saúde Digital.

Fortaleza:

Sesi Centro

Sesi Parangaba

Sesi Barra do Ceará

Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Hotel Excelsior (sem necessidade de agendamento)

Drive-thru do Shopping RioMar Kennedy

Rodoviária Engenheiro João Thomé (exclusivo para viajantes)

Aeroporto Internacional Pinto Martins (exclusivo para viajantes)

Sesc Fortaleza (av. Duque de Caxias)

Senac Fortaleza (av. Tristão Gonçalves)

Maracanaú

Sesi Maracanaú (Distrito Industrial)

Juazeiro do Norte

Sesi Juazeiro do Norte (Pirajá)

Aeroporto de Juazeiro do Norte (exclusivo para viajantes)

Sobral

Sesi Sobral (Centro)

Iguatu

Sesc Iguatu (Centro)

São Gonçalo do Amarante

Sesc (Conjunto São Gonçalo)

Crateús

Sesc Crateús (Fátima)

Crato

Sesc Crato (Centro)

Quixeramobim

Sesc Quixeramobim (Centro)

Ibiapina

Sesc Ibiapina (Vicente Aragão)

Aracati

Sesc Aracati (Pedregal)

Aquiraz

Senac Aquiraz (Centro)

Maranguape

Senac Maranguape (Centro)

Quixadá

Senac Quixadá (Alto São Francisco)

Cedro

Senac Cedro (Centro)

Alguns sintomas da Covid-19

Febre acima de 38 °C

Tosse seca e persistente

Cansaço excessivo

Coriza ou nariz entupido

Dor muscular generalizada

Perda de paladar ou olfato

Dores de garganta

Dor de cabeça

Diarreia

Dificuldade para respirar ou falta de ar