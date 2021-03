Em uma semana, Governo inaugurou 253 novos leitos para tratamento da Covid-19 no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou, durante live no início da tarde deste sábado (13), que na última semana, o Estado abriu 253 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria no Ceará. O chefe do executivo estadual disse ainda que 30 novos leitos de UTI serão abertos na tarde de hoje na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Messejana.

Do total, 10 leitos de UTI foram instalados no Hospital São Camilo, em Itapipoca; 20 leitos de UTI foram abertos no Hospital Geral de Fortaleza; 37 leitos de enfermaria foram instalados no Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara e 12 enfermarias foram inauguradas no Hospital Raimundo Venâncio de Souza, em Horizonte.

Além disso foram mais 30 leitos de UTI na UPA da Praia do Futuro e 7 leitos de UTI semi-intensiva e 14 enfermarias no Hospital Dr. Agenor Araújo, em Iguatu.

“Toda essa estrutura que estamos montando vai permanecer futuramente para atender todas as demandas da saúde que são diárias. Essa pandemia vai passar. Toda essa estrutura no hospital São Camilo, nos hospitais regionais, nós vamos manter para garantir que a população seja melhor atendida e que não fique esperando em uma fila pra fazer uma cirurgia”, disse o governador.

Mais de 1.080 leitos foram abertos em todo Ceará nos últimos dois meses, segundo Camilo.

Reunião

O governador participou, na manhã deste sábado, de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os demais governadores do Nordeste para tratar da aquisição de vacinas contra a Covid-19. Segundo Camilo, se o calendário estabelecido no encontro for cumprido, a previsão é de que todos os cearenses com mais de 60 anos sejam vacinados até o fim do mês de abril.

“Se esse cronograma que nós decidimos hoje na reunião pela manhã com o ministério for garantido até o final do mês e, principalmente, até o final do mês de abril, nós vamos ter praticamente todo mundo com mais de 60 anos vacinados no Ceará ainda no mês que vem. Isso é muito importante para que a gente possa reduzir a pressão no sistema de saúde”, afirmou o governador na live.