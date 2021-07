Confira lista com aplicativos e sites com mensagens para o Dia dos Avós

O Dia dos Avós é celebrado na próxima segunda-feira (26), uma boa oportunidade para enviar uma mensagem para esses entes queridos. Mas, encontrar palavras para homenagear pessoas que são fonte de tanto carinho e amor como os avós pode ser um desafio mesmo para os netos mais afetuosos.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma lista de aplicativos e sites com mensagens gratuitas para ilustrar esse amor. Seja em texto, áudio ou foto, é possível compartilhar as mensagens no Whatsapp e em outras redes sociais.

Aplicativos

Datas festivas imagens

Este aplicativo disponibiliza fotos de celebração com textos prontos de datas comemorativas brasileiras. Basta clicar no menu lateral e procurar "26 de julho: Dia dos Avós" para encontrar as mensagens.

O aplicativo está disponível para Android e iOS e possibilita compartilhar as homenagens diretamente no Whatsapp.

Mensagens e Frases

O aplicativo dá inspiração de frases curtas. É possível escolher entre diversas formas de amor: para amigos, pais, namorado, filhos. Basta copiar e colar os textos, sendo possível inclusive traduzir as mensagens para o idioma inglês.

Disponível para iPhone.

Mensagens bonitas e prontas

Disponível para ambos sistemas operacionais, este aplicativo oferta mensagens curtas para mandar para os avós. É possível personalizar o texto trocando algumas palavras.

Versão Android e iOS.

Telemensagem: áudio mensagens e fonadas prontas

Esse é para os avós que adoram escutar e compartilhar áudios. Disponível para Android, ele possibilita filtrar as mensagens por categorias e encaminhar o áudio via Whatsapp.

Além das mensagens para o vovô e para a vovó, há como enviar áudios para amigos, namorado, mãe, pai e outros entes queridos.

Sites

Além dos aplicativos, trazemos sugestões de três sites que podem ter a mensagem ideal para ser mandada para o seu avô ou avó: Pensador, Mundo das Mensagens e Belas Frases de Amor.