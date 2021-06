Conciliação entre motoristas de ônibus e empresas é suspensa; novo encontro será semana que vem

Uma segunda audiência conciliatória do dissídio coletivo de greve envolvendo as categorias do transporte público de Fortaleza foi realizada nesta terça-feira (15), no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). No entanto, a sessão foi suspensa, e a decisão sobre um acordo ficou para a próxima reunião, na próxima terça (22).

Enquanto isso, motoristas e cobradores de ônibus de Fortaleza, que estão com a greve suspensa, se reúnem em assembleia no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) nesta quarta-feira (16) para decidir se retomam ou não a paralisação.

O presidente da Seção Especializada I do TRT/CE, desembargador Paulo Régis Machado Botelho, adiou a sessão em razão da mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT-CE) nas negociações, com audiência conciliatória marcada para quinta-feira (17).

A recomendação do magistrado é que a suspensão da greve em Fortaleza seja mantida até a última audiência, destacando ainda a necessidade de os sindicatos avançarem nas negociações.

Legenda: Sessão de Dissídio Coletivo de Greve desta terça-feira (15) Foto: Reprodução YouTube

A greve dos motoristas foi suspensa no dia 9 de junho, após a categoria analisar as propostas do TRT-CE, apresentadas em audiência virtual no dia anterior.

Tribunal exige circulação mínima de 70%

No último dia 7 de junho, o Tribunal havia exigido, em caráter de tutela de urgência cautelar, que a categoria garantisse pelo menos 70% da frota de veículos circulando na Capital durante a greve, sob pena de multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento.

O primeiro dia da paralisação teve protestos e embarques temporariamente suspensos.

A categoria reivindica reajuste de 9% do salário e a vacinação contra a Covid-19 de imediato, além de outras demandas.

Legenda: Usuários tiveram que aguardar o transporte coletivo fora do terminal Foto: Fabiane de Paula

No entanto, em reunião realizada no último dia 11, a Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE) confirmou a retirada de motoristas de ônibus e cobradores dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 no Estado.

