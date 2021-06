Horários de funcionamento das linhas do metrô e do VLT são ampliados em Fortaleza

Os passageiros que utilizam as linhas do Metrô e do VLT em Fortaleza contam, a partir desta segunda-feira (14), com a ampliação dos horários de funcionamento.

O encerramento das viagens passa a ser estendido até próximo às 23 horas, já as primeiras viagens do dia acontecem por volta das 5h30. Os usuários dos trens podem conferir os horários exatos das partidas dos veículos no site do Metrofor.

No entanto, a linha Oeste, que liga Fortaleza à Caucaia, o horário de encerramento das viagens segue até às 20h, devido à menor demanda do trajeto, como informou o Metrofor.

A medida de ampliação da operação do funcionamento das linhas atende ao avanço da reabertura das atividades econômicas, gerenciada pelo Governo do Ceará, que flexibilizou a abertura de setores não essenciais.

VLT no Interior

Em Sobral, o funcionamento do VLT segue em horários restritos, seguindo as medidas estabelecidas pelos decretos locais. Atualmente, as linhas Norte e Sul do VLT sobralense estão funcionando de 5h30 até por volta de 18h.

Já no VLT do Cariri, a operação segue de 6h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 6h às 14h.

Flexibilização das atividades

A partir desta segunda-feira, entra em vigor no Ceará o decreto que autoriza novas medidas de flexibilização das atividades não essenciais. O toque de recolher foi mantido 23 às 5 horas. As mudanças ocorrerão em quase todo o Estado, exceto na região do Cariri.

As escolas do Ensino Médio das regiões liberadas poderão retomar as atividades presenciais em todas as séries, desde que observada a capacidade máxima por sala de 50%. Os estabelecimentos devem continuar a oferecer o ensino híbrido como opção para pais e responsáveis.

O novo decreto também libera o funcionamento presencial de bibliotecas, museus e cinemas, desde que observadas as regras sanitárias, bem como a limitação de capacidade de 50%, para museus e bibliotecas; e de 30% (trinta por cento), para cinemas.

Os espaços públicos, como praças, calçadões, areninhas, praias e outros, foram liberados. Parques aquáticos, festas, feiras e quaisquer tipos de eventos continuam proibidos.

As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, até as 22h, desde que respeitados o limite de 50% da capacidade e as regras estabelecidas em protocolos sanitários. Academias também poderão abrir até 22h, desde que o funcionamento ocorra com horário marcado e limitado a 40% do público.

Segundo o governador Camilo Santana, as mudanças no funcionamento das atividades no Estado foram motivadas pela situação epidemiológica, que se encontra estável com a queda do número de casos e óbitos, mas ainda há maior preocupação com a região do Cariri cearense.

VEJA COMO SERÃO OS HORÁRIOS A PARTIR DESTA SEGUNDA:

Comércio de rua: 10h às 19h (limitação de 50%);

Comércio em shopping: 12h às 22h (limitação de 50%);

Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

Toque de recolher: 23h às 5h;

Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

Academias: de 6h às 22h (limitação de 40%);

Autoescolas: 6h às 19h.

*os novos horários não valem para o Cariri, que segue com restrições.