Comércios são flagrados abertos mesmo com proibição de funcionar nos fins de semana

No primeiro sábado de lockdown após a flexibilização do comércio no Ceará, foram registradas movimentações em alguns pontos da Capital. A determinação do Governo do Estado, anunciada no último sábado (10), estabeleceu a reabertura de alguns setores da economia durante a semana, mas no fim de semana somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar.

No início da tarde deste sábado (17), o movimento de pedestres pelas ruas do Centro era tranquilo, no entanto, a reportagem registrou muitos carros estacionados pela região. Além disso, alguns comércios foram flagrados funcionando, portanto, descumprindo o decreto.

Legenda: Mesmo com comércio fechado, movimentação foi registrada no Centro Foto: Kid Junior

Já na Beira-Mar, muitos aproveitaram para fazer atividades físicas, mas a ocupação e a movimentação em espaços públicos ainda estão proibidas. Havia ainda muitos ambulantes na avenida que vendiam água de coco. A maioria das pessoas presentes no calçadão ainda descumpriam o uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Legenda: Algumas pessoas aproveitaram para fazer atividades físicas ao ar livre, o que ainda está proibido Foto: Kid Junior

Legenda: Na Beira-Mar, a movimentação era intensa neste sábado Foto: Kid Junior

Por sua vez, o cenário na Barra do Ceará já é de bastante movimentação. Muitos comércios fora do rol de serviços essenciais funcionavam mesmo com a proibição, além de feira de rua. O trânsito de carros também estava bem intenso.

O funcionamento de feiras de rua também se repetiu no Jangurussu, com comerciantes, inclusive, sem usar máscaras. Com isso, a movimentação no comércio do bairro era intenso, com aglomerações e descumprimento ao decreto.

Novo decreto

O governador Camilo Santana anunciou neste sábado (17) que vai manter o último decreto de flexibilização da economia e a regra de lockdown no fim de semana. A prática de atividades físicas individuais em espaços públicos e abertos, porém, poderão ser realizadas.

"A decisão do Comitê de manter o decreto pelos próximo sete dias para a gente poder completar o ciclo epidemiológico de 14 dias e avaliar com mais segurança até porque ainda há uma pressão muito alta na demanda assistencial", explicou o gestor.

O QUE PERMANECE PROIBIDO DE FUNCIONAR

Academias

Espaços coletivos em condomínios

Parques aquáticos

Barracas de praia

Cinemas

Museus e teatros, públicos ou privados

ATIVIDADES LIBERADAS NO CEARÁ

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias

VEJA OS DETALHES DO DECRETO

O Ceará continuará em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;



Comércio de ruas e serviços, como restaurantes*, funcionarão das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento;



Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionarão das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade;



Construção civil deve iniciar as atividades a partir das 8h;



Isolamento social rígido, o lockdown, será mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;

Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, será ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 35% da capacidade;



Igrejas estarão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade. e segue valendo recomendação para que celebrações sejam virtuais;