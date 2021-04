Cobertura da rede esgoto em Fortaleza deve aumentar para 77,2% até 2025

Novas ações e recursos destinados ao saneamento básico no Ceará devem aumentar a cobertura da rede de esgoto em Fortaleza de 66,6% para 77,2% até 2025. Nesta quarta-feira (28), o governador Camilo Santana anunciou R$ 775 milhões de investimentos em projetos de esgotamento e tratamento de água para todo o Estado.

Além da Capital, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Maracanaú, Caucaia, Redenção, Juazeiro do Norte, Jijoca de Jericoacoara e Crateús receberão estes recursos para melhorias operacionais e até a criação de novos Sistemas Integrados de Abastecimento de Água.

Com os projetos, a cobertura de esgoto no Estado deve aumentar de 44,6% para 51,8% até 2025. Camilo Santana projetou ainda, para este ano, Parcerias Público-Privadas (PPPs) que vão possibilitar a universalizar o esgotamento da Capital e Região Metropolitana e também entre as cidades do Cariri.

Para Fortaleza, serão investidos cerca de R$ 346 milhões.

Melhorias no Conjunto Palmeiras

Historicamente afetado com problemas de abastecimento e de rede interna, o bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, receberá novo esgotamento sanitário. Uma população de 40.547 habitantes será atendida.

Serão implementadas:

Redes coletoras

Coletores

4 estações reservatórias e respectivas linhas de recalque

Ligações prediais

Estação de tratamento de esgoto com capacidade para 116,31 litros por segundo

Substituição das redes coletorias do tipo condominal

57 km de rede coletora, coletores e linhas de recalque

Novo Sistema de Abastecimento

Pacajus, Chorozinho e Horizonte terão R$ 113.995.561,35 investidos em um novo Sistema Integrado de Abastecimento de Água. A região atualmente sofre com inconstâncias na rede e terá novos 162 km de redes e adutoras. O Eixão das Águas, que retira recurso do Castanhão, será utilizado.

Maracanaú e Maranguape também terão o fornecimento de água integrado. O investimento para esses dois municípios será R$ 30.009.818.37, beneficiando 346.764 habitantes.

Somente Maracanaú receberá também quase R$ 30 milhões em melhorias operacionais de abastecimento. Projeto compreende 101,4 km de rede de distribuição e adutoras e 13 distritos de medição e controle, além de construir 2.280 ligações prediais.

A Vila de Jericoacoara, destino turísticos de milhares de brasileiros, receberá R$ 12.733.410,26 em recursos para ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.