Coaph investe em telemedicina para a otimização de atendimentos no Ceará

Com objetivo de otimizar atendimentos e proporcionar mais segurança aos clientes durante o atual período de pandemia, o grupo Coaph Saúde (Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar) está investindo em serviços de telemedicina. Por meio do aplicativo exclusivo Dr.Play, é realizado um acompanhamento mais próximo, independente da distância.

Desenvolvido inteiramente no Ceará, o foco do aplicativo Dr.Play é na realização de consultas. “Este aplicativo é um investimento que irá auxiliar todos em um plano geral. Pensamos nele como uma alternativa para otimizar diversos tipos de assistência para o cliente, e um deles é a telemedicina”, afirma Newton Lacerda, presidente da Coaph Saúde.

Entre as vantagens do aplicativo, estão a possibilidade de realizar consultas em locais cujo acesso é complexo, além de garantir reforço aos equipamentos públicos, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

“A telemedicina pode viabilizar atendimento de saúde em pequenas localidades nas quais não é viável implantar um posto de saúde, ofertando diferentes especialidades no Interior, onde há baixa de médicos. Com esse recurso, um especialista pode apoiar o médico local e possibilitar essa oferta para o paciente”, explica Newton Lacerda.

Legenda: O teleatendimento do Coaph está presente em sete estados brasileiros Foto: Divulgação

Para as famílias, o Coaph Saúde proporciona pacotes de consultas com especialistas a preços mais acessíveis, além da garantia de atendimento com ambulâncias, descontos em farmácias, exames de laboratório, de imagem e procedimentos de saúde familiar.

Expansão

O investimento em telemedicina faz parte da estratégia de expansão da Coaph, que tem foco na diversificação de serviços e expansão geográfica, com objetivo de atender onde os planos de saúde e serviço publico não chegam, para que seja desenvolvido um novo modelo de atendimento comunitário com base digital.

Atualmente, a Coaph está presente em sete estados e mais de 25 municípios. O objetivo da cooperativa é chega a todos os estados do país.

O projeto também promoverá geração de empregos, com a abertura de oportunidade de contratação de médicos clínicos gerais, que tenham interesse em atuar no atendimento de telemedicina.

Sobre a Coaph Saúde

Criada em 2009, a Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH) tem o objetivo de apoiar os profissionais desta recente área da saúde, buscando proporcionar aos cooperados legalidade jurídica, valorização do profissional por meio de programas de incentivo e garantias estabelecidas por lei.

