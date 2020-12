Cinco pessoas de uma mesma família são salvas de afogamento na Praia da Leste-Oeste

Legenda: Cinco pessoas de uma mesma família são resgatadas de afogamento na Praia da Leste-Oeste Foto: Corpo de Bombeiros



O Corpo de Bombeiros resgatou cinco pessoas de uma mesma família que estavam se afogando na Praia da Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia deste domingo (27).

De acordo com o subtenente Francisco José Souza, as cinco pessoas estavam longe da faixa de areia. Três crianças estão entre os resgatados: uma menina de 12 anos e dois meninos de 9 e 10 anos. Os outros dois são o pai e a mãe das crianças, de 35 e 27 anos, respectivamente.

Após perceberem o perigo, os agentes entraram no mar e conseguiram resgatar todas as pessoas. Os bombeiros também contaram com o auxílio de surfistas.

Ainda segundo subtenente, nenhum dos banhistas ficou em estado grave. Apenas a menina de 12 anos precisou ser levada para uma unidade de saúde da Capital, mas ela não corre risco.

Precaução e cuidado com as crianças

Para evitar acidentes, os bombeiros alertam os usuários para procurar locais com a presença de guarda-vidas ou bombeiros militares, além de respeitar placas de advertência.

"É muito importante escolher um local próximo aos guarda-vidas e sempre procurar permanecer próximo à margem da praia", disse o subtenente.

Outra preocupação dos bombeiros são as crianças. Segundo o militar, é preciso redobrar a atenção. "Muitas crianças desaparecem durante brincadeiras. Elas se distraem, saem da área segura e vão para a área perigosa. Os amigos e familiares não podem se esquecer dos cuidados", explicou.