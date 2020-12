Corpo de adolescente vítima de afogamento é resgatado na Praia de Sabiaguaba

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (26), na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. Testemunhas informaram que Gerlândo de Souza da Silva teria decidido entrar na água, mesmo sem saber nadar.

Também de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima prestava serviços em uma barraca de praia do local. Segundo a equipe, o adolescente morreu afogado no encontro do rio Cocó com o mar.

A guarnição foi acionada às 8h deste sábado, e o corpo do adolescente Gerlândo de Souza da Silva foi encontrado horas depois, no fim da manhã, às 11h20.

Primeiro semestre

O número de mortes por afogamento no estado do Ceará cresceu 13,4% no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período de 2019, de acordo a Secretaria da Segurança Pública. Junho foi o mês no qual houve o aumento mais expressivo, mais que dobrando os casos.

Enquanto o primeiro semestre de 2019 contabilizou 142 vítimas de afogamento, em 2020 o número de mortes foi de 161. Em junho, houve o registro de 35 ocorrências, mais do que o dobro das 16 constatadas no mesmo período do ano passado.