Ceará ultrapassa 1 milhão de casos de Covid-19; 47 mil apenas em 2022

Com uma nova onda de Covid-19, o Ceará ultrapassou a marca de 1 milhão de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Ao todo, o estado contabiliza 1.030.428 diagnósticos positivos e 24.996 mortes, entre 2020 e 2022.

As informações são do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), divulgadas neste domingo (23), às 13h27.

De acordo com a Sesa, a taxa de ocupação das UTIs para casos de Covid-19 está em 87,97% e dos leitos de enfermaria, em 73,28%.

Para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a taxa nas UTIs está em 58,62% e nas enfermarias em 54,38%.

Covid-19 nos municípios

A Capital cearense é o município com o maior número de casos confirmados. Desde o início da pandemia, Fortaleza soma 285.242 diagnósticos positivos e 10.058 mortes.

Em seguida, vem Juazeiro do Norte com 31.722 casos, Sobral com 31.638, e Caucaia com 24.828.

Veja os 10 municípios com mais casos

Fortaleza: 285.242 Juazeiro do Norte: 31.722 Sobral: 31.638 Caucaia: 24.828 Maracanaú: 23.839 Crato: 18.659 Crateús: 14.212 Maranguape: 13.847 Iguatu: 13.299 Russas: 12.346

Terceira onda

Desde o final de 2021, o estado enfrenta um avanço de números de casos de Covid-19 após transmissão comunitária pela variante Ômicron, que tem um potencial de contágio muito alto, e já é responsável por 94% dos testes positivos no Ceará.

Somente neste ano, foram 47.393 novos diagnósticos e 154 óbitos, há ainda 60.788 casos em investigação. Nas últimas 24 horas, nenhum óbito pela doença foi registrado.