Ceará registra mais de 42 mil raios em 2021, aponta Enel

O Ceará registrou, até a manhã desta quarta-feira (17), 42.417 raios em 2021, conforme Sistema de Monitoramento e Alerta, realizado pela Enel Distribuição Ceará. Somente com as chuvas desta madrugada, foram contabilizadas 656 descargas elétricas em todo o Estado, com maior prevalência em Santa Quitéria, com 193 registros.

O levantamento, porém, indica que não houve descargas elétricas em Fortaleza nesta quarta, sinalizando que a Capital acumulou apenas 16 raios neste ano.

Acumulado de 2021

Segundo a empresa, os municípios cearenses mais atingidos neste ano são Granja (3.066), Santa Quitéria (1.676), Crateús (1.547), Sobral (1.257) e Morada Nova (1.139). Considerando as macrorregiões, o Sertão de Crateús é o mais afetado — foram contados 8.016 raios.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é, inclusive, a macrorregião com menos registros, tendo apenas 345 ocorrências.

Até o momento, foram registradas 13.142 descargas este mês, que teve o dia 1º com maior incidência de raios, totalizando 2.429. O mês de fevereiro, entretanto, é o com maior volume no ano, tendo acumulado 20.960 descargas.

O Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel monitora, chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas 24 horas por dia. O trabalho é realizado a partir de satélite, com dados fornecidos pelo Climatempo em tempo real.

Cuidados durante tempestades

A distribuidora de energia alerta que os consumidores devem ter cuidados durante tempestades. Dentro de residência, a empresa alerta para que o uso de aparelhos ligados à tomada, chuveiros e torneiras elétricas e conserto de instalações sejam evitados.

Caso a população esteja fora de casa, a Enel indica que não haja com objetos metálicos e linhas telefônicas, bem como que se afaste de campos abertos, piscinas, lagos, prais, árvores isoladas, postes e locais elevados.