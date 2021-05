Ceará recebe novo lote com 162.100 mil doses da vacina AstraZeneca

Novo lote com vacinas contra a Covid-19 desembarcou no fim da tarde desta quinta-feira (6), no Aeroporto de Fortaleza. Desta vez, vieram 162.100 mil doses AstraZeneca.

Segundo o governador Camilo Santana (PT), o Estado também receberá 45.630 doses do laboratório norte-americano Pfizer. Ainda não há, todavia, a definição do dia e horário da nova remessa deste imunizante. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), carregamento deve chegar até a próxima segunda (10).

Na segunda-feira (3), o Ceará recebeu as primeiras unidades da vacina da Pfizer em um lote de 17.550 doses, além de 255.750 do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

Ao todo, foram 273,3 mil doses, a remessa foi a segunda maior enviada ao Estado até então, ficando atrás apenas do 12º lote, que continha 371.750 doses dos imunizantes.

Escassez de CoronaVac

Fortaleza e outros municípios tiveram de interromper o esquema de vacinação com a CoronaVac devido à dificuldade no fornecimento deste imunizante, que, no Brasil, é produzido pelo Instituto Butantan. Ainda não há previsão da chegada deste imunizante.

Preocupados, na Capital, idosos ainda tentaram completar a imunização na quinta-feira e se depararam com longas filas e frustração.

Na última quinta-feira (29), o Ceará recebeu novo lote, com 192.050 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, são apenas 3,8 mil vacinas da CoronaVac, do Instituto Butantan.

O déficit atual do imunizante ainda é de 40 mil. O restante que desembarcou (188.250) é da AstraZeneca/Oxford.

Nesse sábado (1º), chegou nova remessa com 11.600 doses da vacina CoronaVac.