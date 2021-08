Ceará recebe nesta segunda dois lotes de vacinas, somando 232 mil doses

O Ceará receberá, nesta segunda-feira (16), dois novos lotes de vacinas contra Covid-19. Ao todo, o Estado receberá 232.140 doses do imunizante. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, na noite de domingo (15), em suas redes sociais.

"Serão 107.640 da Pfizer, com previsão de chegada para 12h20; e 124.500 da AstraZeneca (22h)", detalhou o governador.

Camilo também adiantou a destinação das doses, conforme a marca do fabricante. "Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas da Pfizer deverão ser utilizadas para D1 e D2, enquanto a AstraZeneca será usada para aplicação da segunda dose. Seguimos firmes na luta para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível".

Lotes anteriores

Na sexta-feira (13), o Governo do Estado recebeu um lote com 140.360 doses do imunizante CoronaVac, a ser usado para primeira e segunda doses (D1 e D2).

Em Fortaleza, a primeira dose da vacina será aplicada, nesta segunda-feira (16), em Fortaleza, para nascidos até outubro de 2001, além de grávidas e puérperas. A Prefeitura pretende imunizar mais de 29 mil pessoas.