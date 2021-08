Ceará recebe 290.920 doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (14)

O Ceará receberá, neste sábado (14), mais dois lotes de vacinas contra a Covid-19 somando 290.920 unidades, segundo previsão do Ministério da Saúde. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais.

As remessas contarão com 108.400 doses da CoronaVac e 182.520 da Pfizer, devendo desembarcar em Fortaleza no período da manhã. "Essas vacinas nos permitirão avançar ainda mais na imunização dos cearenses", disse Camilo.

Na tarde desta sexta-feira (13), o Estado recebeu lote com 88.920 doses da Pfizer. A remessa é a segunda carga de imunizantes recebidas no dia. No começo da tarde, mais de 140 mil doses de CoronaVac chegaram a solo cearense.

Conforme Camilo, as vacinas CoronaVac serão usadas na imunização de primeira e segunda doses (D1 e D2), enquanto as da Pfizer contemplarão a aplicação de D1.

Lotes anteriores

Antes desta sexta-feira, o mais recente lote enviado pelo Ministério da Saúde chegou ao Estado na quarta-feira (11). Foram recebidas 54.990 doses da Pfizer e 43 mil da AstraZeneca.

Na Capital, pessoas nascidas do ano 2000 a março de 2001 começaram a ser imunizadas nesta sexta-feira (13). A Prefeitura divulgou as listas de agendamento até o próximo domingo (15).