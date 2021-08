Novos lotes com 97.990 doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Ceará

Dois novos lotes com 97.990 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Ceará, na noite desta quarta-feira (11), pelo Aeroporto de Fortaleza. São 54.990 da Pfizer e 43 mil da AstraZeneca.

Nas redes sociais, o governador Camilo Santana afirmou que o imunizante da Pfizer, o qual o Estado tenta negociar compra direta de mais doses, será usado na aplicação da segunda dose (D2). Já o da AstraZeneca servirá, neste momento, para a primeira dose (D1).

Legenda: Vacina da Pfizer será usada para aplicação de D1, e da AstraZeneca para D2 Foto: Reprodução/Instagram

As últimas doses que haviam sido entregues desembarcaram na Capital na noite da última segunda-feira (9). Foram 228.240 imunobiológicos, sendo 154.440 da Pfizer e 73,8 mil da AstraZeneca.

Vacinação em Fortaleza

A Capital segue com as aplicações de D1 e D2 de vacinas contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (12), serão imunizadas as pessoas nascidas até 1999. No período, gestantes receberão a D2.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disse que, além destes, serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose sem agendamento prévio.

