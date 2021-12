Ceará pode registrar chuvas até quarta-feira (8); veja previsão do tempo

Fortaleza registrou chuva rápida e intensa no início da tarde desta segunda-feira (6). E a Capital não foi a única. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 14 cidades registraram precipitações até as 14 horas de hoje, totalizando 88,6 milímetros.

A previsão ainda é de que as chuvas continuem até quarta-feira (8), no Ceará.

Segundo a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, a formação de áreas de instabilidades, no oceano, “trouxe chuvas na hora do almoço em vários municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)”.

“Essas áreas de instabilidade deverão continuar a favorecer as nuvens de chuva em parte do Estado, neste início de semana”, projetou.

Previsão do tempo para os próximos dias

Para essa terça-feira (7), a estimativa é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Ceará, com baixa possibilidade de chuva no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.

Já para a quarta (8), a tendência é de céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba.

Maiores chuvas registras nesta segunda-feira (6)

Santana do Cariri - 40 milímetros;

Parambu - 33 milímetros;

Campos Sales - 20 milímetros;

Viçosa do Ceará - 18 milímetros;

Várzea Alegre - 15 milímetros

