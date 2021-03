Caucaia tem fluxo normal em postos de vacinação; idosos com mais de 72 anos recebem imunizante

Caucaia iniciou com tranquilidade o segundo dia de vacinação de idosos como mais 72 anos neste domingo (21). Mesmo com filas grandes reportadas nos postos de vacinação, o fluxo vai sendo organizado de forma normal.

A fila de carros no posto da Jurema, no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), chegou a ter cerca de 2 quilômetros. A vacinação dos idosos vem sendo realizada em forma de drive-thru em postos espalhados pelo Estado.

A nova etapa do processo de imunização foi anunciado na última sexta-feria (19), que seria iniciada um dia depois. Para receber a primeira dose da vacina é preciso comparecer à Praça do Campo do Remo, no bairro Jurema, entre 9h e 16h.

Segundo a Prefeitura de Caucaia, é preciso portar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço, sem necessidade de cadastro prévio.