Caminhão tomba e pega fogo na BR-222, em Caucaia

Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (2) no KM 5,8 da BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O combustível do veículo escorreu sobre a parede do viaduto e invadiu a pista, o que contribuiu para a expansão das chamas.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros apenas no início da manhã. Segundo a corporação, foram utilizados 22 mil litros de água para o combate e rescaldo das chamas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve vazamento de dois mil litros de gasolina comum e cinco mil litros de gasolina aditivada; diesel S 10 com cinco mil litros comum e outros cinco mil aditivados, além de cinco mil litros de Diesel S 500 e cinco mil litros de álcool hidratado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou não haver feridos.

Um guincho esteve no local para fazer a remoção do veículo, com placa do município de Sobral, na Região Norte do Ceará.

Legenda: Tráfego na via foi liberado após o tombamento do caminhão Foto: Isaac Macêdo

O trânsito no sentido que vai da BR-222 a BR-020 já foi liberado pela PRF. Por outro lado, o tráfego da CE-085 para a BR-222 segue interrompido.