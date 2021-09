Camilo Santana faz apelo para que adolescentes cearenses compareçam à vacinação no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana, fez pedido, durante live nesta sexta-feira (17), direcionado à população sobre a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 em todo o Estado. Ainda na manhã de quinta-feira (16), o Ministério da Saúde desaconselhou a aplicação de doses no público em questão, mas no Ceará a ação deve continuar como previsto anteriormente.

“Faço um apelo para que toda a população de adolescentes, de jovens entre 12 e 17 anos, continue a se vacinar. Esse também é um recado para os pais, para que levem os filhos para a imunização”, disse Camilo.

O gestor voltou a lembrar que a decisão de continuar a vacinação entre os adolescentes cearenses foi baseada na recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que manteve o reforço positivo para aplicação de doses da vacina Pfizer/BioNTech no público em questão.

Após nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB-CE), que reúne secretarias municipais e governo do estado, se reuniu extraordinariamente na tarde de quinta (16), finalizando com a decisão favorável à manutenção da aplicação de imunobiológicos na faixa etária discutida.

“O Ceará decidiu, assim como vários outros estados brasileiros, manter essa vacinação com base na própria Anvisa”, disse Camilo ao definir a retirada da recomendação como uma decisão unilateral do ministério.

Fortaleza segue decisão

Também na noite de quinta (16), o prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira publicou que a Prefeitura irá acompanhar a decisão da CIB-CE e continuar a imunização no município.

Até o momento, a Capital cearense já vacinou 136.243 adolescentes. Para esta sexta-feira (17), há, inclusive repescagem da faixa etária, com 7.400 agendados.