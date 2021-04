Arquidiocese de Fortaleza libera missas presenciais com 25% da capacidade das igrejas

Interrompidas desde o lockdown no início de março deste ano, as celebrações presenciais da Igreja Católica poderão ser retomadas em Fortaleza e nas nove regiões da Arquidiocese de Fortaleza, que abrangem 30 municípios, como Caucaia e Maracanaú. As atividades poderão ocorrer durante a semana.

Em comunicado emitido na noite deste domingo (25), a Arquidiocese afirmou que a decisão segue o disposto no mais recente decreto do Governo do Estado, que autoriza 25% da capacidade dos fiéis em cultos presenciais das Instituições Religiosas.

As celebrações poderão ocorrer de segunda a sexta-feira, a partir das 5h e finalizando antes das 20h, levando em conta o toque de recolher e todas as recomendações das medidas sanitárias contra a Covid-19.

Aos sábados e domingos, os templos também seguirão o lockdown estabelecido pelo decreto, permanecendo fechadas.

"No próximo fim de semana, dias 1º e 2 de maio, as celebrações acontecerão sem a presença dos fiéis", destaca a Arquidiocese.

O comunicado é assinado pelo padre Watson Holanda Façanha, coordenador Arquidiocesano de Pastoral.

Ainda em fevereiro, a Arquidiocese emitiu recomendações às paróquias para adequar o horário das missas ao toque de recolher recomendado à época pelo Governo.

Confira a lista de municípios cobertos pela Arquidiocese de Fortaleza:

Acarape

Aquiraz

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Beberibe

Canindé

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palmácia

Paramoti

Pindoretama

Redenção

São Gonçalo do Amarante

Aruaru (paróquia de Morada Nova)