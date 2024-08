Vojvoda avalia empate do Fortaleza com o Rosario Central na Sula: 'Sabíamos da dificuldade'

O Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Rosário Centro no primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana. Marinho e Sández marcaram os gols da partida no Estádio Gigante Arroyito, na Argentina. O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time no desafio fora de casa.

"Uma partida que foi equilibrada. Na primeira parte, com gol muito cedo, que podia ter mudado o rumo da partida se tivéssemos mantido a diferença por um pouco mais de tempo. E aí, podiam ter aparecido mais espaços, mas não aconteceu. Então, o Central conseguiu o empate muito rápido. Sabemos da dificuldade de jogar neste campo, que temos que estar defensivamente muito concentrados", disse Vojvoda.

"Creio que no primeiro tempo tivemos algumas transições verticais efetivas que não fomos efetivos. No segundo tempo, controlamos bem o adversário, mas não tivemos as transições que tivemos no primeiro tempo. É algo para corrigir e analisar bem", avaliou o técnico do Tricolor.

"Nesse formato de mata-mata são séries onde se enfrentam equipes de nível de Libertadores, mas nessa fase estão todas muito igualadas. Se pode ver a diferença, é a melhor das intenções, das responsabilidades. Mas sabemos que queremos passar", completou Vojvoda.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de agosto, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Para avançar de fase, o Leão do Pici precisa de uma vitória simples. Caso empate, a decisão vai para os pênaltis.

Veja como foi o tempo real.