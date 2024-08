Rosario Central x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola vai voltar a rolar pela Copa Sul-Americana! Rosario Central e Fortaleza se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nesta quarta-feira (14), no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. A partida vai começar às 19h (horário de Brasília).

Depois de cair na fase de grupos da Libertadores e eliminar o Internacional nos playoffs da Sula, o time argentino volta a duelar contra uma equipe brasileira para seguir vivo na competição.

Já o Tricolor do Pici, que passou em 1º do seu grupo e foi direto para as oitavas de final, inicia sua trajetória no mata-mata em busca de repetir os feitos de 2023, quando chegou até a grande decisão e ficou muito próximo do título.

Legenda: Fortaleza volta a jogar pela Sul-Americana Foto: Mateus Lotif/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na TV, a ESPN vai transmitir a partida, assim como o serviço de streaming Disney+. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O ROSARIO CENTRAL

Comandado por Matías Lequi, que assumiu o cargo recentemente, o Rosario Central chega com moral para o duelo depois de vencer o News Old Boys no clássico disputado na última rodada do Campeonato Argentino. En

Na atual edição da liga nacional, a equipe de Rosário é somente a 11ª colocada com 15 pontos conquistados. Nas últimas cinco partidas na competição, o time argentino soma três vitórias e duas derrotas.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Embalado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chega para o confronto como vice-líder no Brasileirão com oito jogos de invencibilidade. O time vem de vitória contra o Criciúma por 1x0 no Castelão. É o melhor momento da equipe de Vojvoda na temporada.

A delegação tricolor chegou em Rosário na noite da última segunda-feira (12). Ao todo, 26 atletas viajaram para a partida. O elenco realizou treino de apronto no CT do News Old Boys, um dia antes do confronto.

Recepção das famílias da comissão e dos atletas argentinos. 🇦🇷



📸 Matheus Amorim/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/D9NFSu1lCg — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 13, 2024

O Leão não vai poder contar com seu maior goleador na temporada e artilheiro da Sul-Americana, Juan Martín Lucero. O atacante trata um edema na coxa e é desfalque certo, assim como o Calebe, que segue no departamento médico.

Por outro lado, o capitão Tinga se recuperou do edema na panturrilha e viajou com o elenco. A expectativa é que ele retorne para o time titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rosario Central: Broun, Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ibarra, Maurício Martínez, Jonatan Gómez; Copetti, Marco Rúben e Campaz. Treinador: Matías Lequi.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 14/08/2024

Local: Estádio Gigante de Arroyito

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Disney+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Alexis Herrera

Árbitro Assistente 1: Jorge Urrego Martínez

Árbitro Assistente 2: Alberto Ponte

VAR: Joel Alarcón