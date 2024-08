Torcedores do Fortaleza lotam bares para acompanhar duelo contra o Rosario Central; veja imagens

Torcedores do Fortaleza acompanharam o duelo contra o Rosario Central em bares da capital cearense, na noite desta quarta-feira (14). O Leão do Pici enfrentou o time argentino no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. As equipes ficaram no 1 a 1. Marinho abriu o placar no primeiro tempo, e Sández deixou tudo igual minutos depois. O duelo ocorreu no Estádio Gigante Arroyito.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de agosto, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Para avançar de fase, o Leão do Pici precisa de uma vitória simples. Caso empate, a decisão vai para os pênaltis. Veja como foi o tempo real.

Confira reações dos Tricolores durante a partida. Os registros são do fotojornalista Kid Júnior, do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Torcedores comemoram gol de Marinho no primeiro tempo. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Tricolores comemoram gol do Fortaleza. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Torcedores lamentam gol de empate do Rosario Central. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Tricolores lamentam empate do Rosario Central. Foto: Kid Junior/SVM