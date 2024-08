Empate com o Rosário Central é bom para o Fortaleza, que decidirá vaga onde está invicto há 19 jogos

Poderia ter sido melhor, é verdade, considerando que houve falta clara em Pedro Augusto no gol marcado por Sández, pelo Rosário Central. Mas, indiscutivelmente, o empate em 1 a 1 do Fortaleza e com o time argentino, em pleno Estádio Gigante de Arroyito, foi um bom resultado.

Encarando um ambiente extremamente hostil no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Leão do Pici saiu na frente com um golaço de Marinho, em bela cobrança de falta. A vantagem não durou muito, já que o empate veio logo na sequência, mas com um gol irregular pela falta em Pedro Augusto que não contou com marcação em campo e nem interferência do VAR.

O resto do duelo foi mais brigado - e faltoso - que jogado. Como de praxe em duelos de competições internacionais. O Rosário está longe de ser um time técnico, mas compensa esta ausência de inspiração com um jogo de muita imposição física.

De todo modo, está tudo igual e vitória simples do Fortaleza na Arena Castelão garantirá a vaga.

O positivo é que o Tricolor decidirá a vaga na capital cearense, onde está invicto há nada menos que 19 jogos (com 5 empates e 14 vitórias, sendo 11 seguidas) - e só perdeu duas vezes como mandante na temporada.

E com a torcida comparecendo em grande número para criar um ambiente totalmente positivo para a classificação.

Não vai ser fácil. Mas a metade mais complicada do confronto já passou, e sem grandes efeitos colaterais.