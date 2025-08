Vina comemora volta ao Ceará, fala sobre Libertadores e despista sobre jogo de estreia

Isso acho que parte muito mais do Léo Condé, da comissão técnica, obviamente, no dia a dia e também pelo meu feedback. Eu tive essa conversa ontem com o Léo a respeito disso, de ser verdadeiro realmente como "Tô cansado, ainda não me sinto 100%". Acho que essa conversa ela vai ser bacana, diariamente, pra quando eu tiver essa oportunidade de estrear, tá realmente apto a jogar. Mas a questão de jogar eu me sinto preparado. As pessoas que me acompanhavam viram que eu abdiquei das minhas férias para me preparar para esse momento aqui. Então, me sinto preparado, mas obviamente que me falta ainda a caixa de campo. Vou ganhando no dia a dia, mas isso acho que quem pode dizer mais vai ser o Condé e na hora certa. É trabalhar, me preparar para o quanto ante, poder estar dentro de campo ajudando.

Vina Sobre fazer sua estreia no retorno ao Ceará