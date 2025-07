Após três anos, Fortaleza e Ceará voltam a se enfrentar na Série A; relembre último jogo e escalação

Fortaleza x Ceará é considerado um dos maiores clássicos do país. Os times, entre tantos duelos históricos, sendo ao todo 160 jogos, já se enfrentaram três vezes na temporada pelo Campeonato Cearense, tendo sido um empate e duas vitórias do Vovô. Agora, depois de três anos do último confronto pela Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes duelam neste domingo (13), às 20h30, na Arena Castelão.

Desde 2022, precisamente, do último confronto entre os times na elite nacional, o Clássico-Rei se repetiu 12 vezes com um retrospecto bastante positivo para o Ceará, que ganhou 6 jogos, enquanto o Fortaleza ganhou somente um, além dos cinco empates.

Neste último duelo no Campeonato Brasileiro, válido pela 22ª rodada do torneio dessa temporada, sendo vencido pelo Tricolor do Pici por 1 a 0, um cenário que chama atenção é que os times se encontram em situação parecida em questão das posições na tabela. O Leão, assim como na ocasião, ocupa a 17ª colocação enquanto o Vovô ocupa uma posição de meio de tabela.

RELEMBRE O JOGO

No dia 14 de agosto de 2022, o Ceará foi o mandante no 148° Clássico-Rei e recebeu o Fortaleza, que tentava se recuperar de uma situação extremamente complicada. Com 22 rodadas e 4 pontos de diferença entre as equipes, o Alvinegro ocupava a 14ª colocação, enquanto o Leão estava na 17ª, sendo o primeiro dentro do Z-4.

Antes do duelo, o Ceará vinha de uma eliminação dolorida nos pênaltis para o São Paulo pelas quartas de final Sul-Americana e o Fortaleza vinha de vitória por 3 a 0 sobre o Internacional na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Em jogo no qual a festa das torcidas tradicionalmente acontece em partida entre as equipes, Ceará e Fortaleza, comandados por Marquinhos Santos e Juan Pablo Vojvoda respectivamente, entraram no gramado da Arena Castelão, às 16h, com 33.355 torcedores presentes.

Em jogo de poucas chances, repleto de provocações e confusão, o Fortaleza venceu a partida com belo gol de Moisés. O camisa 21, em sua primeira passagem pelo Leão, marcou aos 16 minutos da primeira etapa, ao driblar Marcos Victor e chutar de esquerda dentro da área, vencendo João Ricardo, na época, no Ceará.

Outra situação que chamou atenção foi quando a torcida tricolor chamou Vina, capitão alvinegro, de "pipoca" em alusão ao pênalti perdido na partida contra o São Paulo e o meia respondeu fazendo o "C" com as mão, provocando o rival em referências aos 15 anos de Série C.

Com a derrota, Marquinhos Santos foi demitido pelo Ceará. Segundo torcedores, de ambos os clubes, a virada de chave da temporada foi este jogo tendo em vista que no fim do ano o Vovô foi rebaixado e o Leão conquistou vaga na pré-Libertadores.

ESCALAÇÕES

Fortaleza:

Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Zé Welison, Lucas Sasha, Ronald; Moisés, Robson e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará:

João Ricardo; Nino Paraíba, Lacerda, Marcos Victor, Victor Luís; Richard Coelho, Richardon, Vina, Mendoza; Castilho e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

CONFRONTO NESTE DOMINGO

Já em 2025, em situação que o Ceará inegavelmente chega em melhor forma que o Fortaleza, por se tratar de um Clássico-Rei, no qual diversas vezes o impoderável agiu, o duelo entre as equipes no domingo (13) não deixa de levantar o sentimento de ansiedade entre as torcidas e a cidade como todo. Prova disso é que o time tricolor venceu o úlimo duelo, quando também estava em situação pior que seu rival.

Tendo voltado recentemente da pausa em razão da paralisação da realização da Copa do Mundo de Clubes, as equipes jogaram somente um jogo antes do clássico, ambos válidos pela Copa do Nordeste. O Fortaleza perdeu na quarta-feira (9) por 2 a 1 para o Bahia na Arena Fonte Nova e está eliminado da competição regional, já o Ceará venceu o Sport nos pênaltis, depois de empatar sem gols no tempo normal, avançado para semifinal do torneio.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto