O que João Paulo Silva, Haroldo Martins e Lucas Drubscky falaram sobre chegada de Vina ao Ceará

O meia Vina foi apresentado oficialmente no Ceará na tarde quarta-feira (6). Sua contratação foi cercada de expectativas das torcidas e dúvidas sobre a concretização do negócio. Na coletiva de imprensa, o presidente João Paulo Silva esteve ao lado do CEO de futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky para anunciar o meia.

Durante a apresentação, os dirigentes do Alvinegro comentaram sobre às expectativas em relação ao retorno do atleta e explicaram como se deu a sua contratação. Ainda na coletiva, exaltaram a postura e carinho que Vina sente pelo clube tendo, inclusive, sido tranquilo em questão de pendências financeiras do clube com o atleta em relação à primeira passagem do jogador de 34 anos no Vovô.

Legenda: João Paulo Silva foi fundamental na negociação para o retorno de Vina ao Ceará Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O que João Paulo Silva falou sobre Vina:

"A gente fica muito feliz. É um jogador que tem história, identidade e acompanhei de perto na época que fazia parte da gestão. A gente fica muito feliz nesse retorno dele e esse momento importante. Eu só tenho que desejar todo sucesso e boa sorte, acredito muito no potencial dele e tenho certeza que ele vai ajudar muito nesse ano e na próxima temporada, quem sabe até mais tempo. Ele já se considera um cearense, tem filho cearense, então a gente deseja todo sucesso do mundo para ele", disse João Paulo. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Haroldo Martins e a dívida do Ceará com Vina:

"Apresentar o Vina é algo redundante. Todo mundo já conhece o atleta que ele é, a pessoa que ele é, a história que ele tem. É uma contratação que acabou acontecendo uma convergência de fatores, com a gente tendo movimentações no elenco e que a gente precisou contratar uma meia-atacante. O presidente tinha estabelecido que só faria mais uma movimentação de proposta depois que resolvesse a saída do Vina (em 2023) que tinha valores em aberto. Com isso e o valor sendo resolvido há pouco tempo e a partir daí, decidimos fazer uma proposta. Claro, teve também a vontade dele de voltar. É um anseio de muitos torcedores, inclusive do meu filho. É muito bom quando fazemos uma contratação que casa com a vontade do clube, é bom pro clube, bom para quem chega, bom para torcida. Sucesso ao Vina, que a história continue sendo escrita tão grandemente, que consigamos alcançar todos os objetivos traçados e que seja uma grande temporada para gente." Haroldo Martins CEO de Futebol do Ceará

Lucas Drubscky e Vina na janela de transferência:

"Não tem muito o que complementar de por quê veio o Vina e quem é o Vina. Eu, particularmente, tive um contrato muito rápido no fim de 2023, nada em relação à proposta e sim à situação (financeira) que tinha em aberto e já chegamos a falar, algumas vezes, que desde o primeiro momento, ele foi muito parceiro e receptivo, demonstrando um carinho pelo clube muito grande pelo clube. Quando começa a surgir o nome do Vina em momentos de janela, a gente começa a falar nas entrevistas desses atos que significam, até mesmo mais que jogar bem e fazer marketing para torcida. Ele fez ações que demonstram o carinho pelo Ceará de forma invisível e agora, com o acerto chegando, damos boas vindas a ele e esperamos que, com a experiência que tem e pelo jogador que é, ele vai conseguir corresponder às expectativas." Lucas Drubscky Executivo de Futebol do Ceará

Veja o que Vina falou sobre o seu retorno ao Ceará: