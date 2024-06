O Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (5), na Arena Castelão, em partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2024. Os atacantes Moisés e Lucero, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória do Tricolor do Pici.

VEJA OS GOLS COM NARRAÇÃO DE ANTERO NETO