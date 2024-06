Vojvoda prega cautela para segundo da final e valoriza recuperação mental de Moisés

Após vencer o CRB, por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (5), pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, falou sobre o bom momento do tricolor, que conquistou quatro vitórias seguidas pela segunda vez na temporada, mas pregou cautela.

"É um bom resultado, demos um passo importante, mas ainda falta um jogo, um jogo fora de casa, que é uma final. Fizemos uma boa partida, com dois gols, isso para uma final é bom, mas ainda falta a segunda partida. O futebol não dá garantia para ninguém, fizemos uma boa partida e sabíamos que íamos encontrar um time que ia propor intensidade alta defensivamente. Conseguimos dois gols em momentos importantes, agora fica uma final fora de casa e temos que pensar bem na estratégia. Sabemos da vantagem, mas é futebol e essa vantagem não assegura nada", disse.

Moisés vira destaque

Além disso, o comandante do Leão também ressaltou a mentalidade forte do atacante Moisés, que saiu abalado no último jogo do Fortaleza e marcou o primeiro gol do Tricolor na final.

“Depois da última partida falei que íamos observar como seria a recuperação dele (Moisés). No outro dia ele já começou bem, esquecendo o que havia passado. Hoje ele iniciou em uma partida difícil e faltando poucos minutos para encerrar o primeiro tempo ele fez seu gol e participou da jogada do segundo gol. Ele é forte, tem cabeça, sabe quando não está bem e reconhece isso. E isso é bom para continuar evoluindo”, disse Vojvoda.

Para Vojvoda, o bom momento do Fortaleza inicia antes das quatro vitórias em sequência. Segundo ele, as boas atuações do Leão vem desde os confrontos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, passando ainda pelos jogos do Brasileirão e no segundo confronto contra o Boca Juniors, em La Bomboneira.

“Estamos em um bom momento, não tem porque esconder isso. Desde os confrontos da Copa do Brasil, contra o Vasco, na sequência do Brasileirão, fomos a Bomboneira e fizemos uma boa partida defensiva em um estádio difícil e agora conseguimos resultados importantes. Não sei se estamos no melhor momento (da temporada) mas estamos em um momento bom.”

Com o resultado, o Fortaleza sai em vantagem na luta pelo título da Copa do Nordeste 2024. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na segunda e decisiva partida da final do Nordestão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.