Vojvoda valoriza vitória sobre Athlético-PR e fala de gols perdidos por Moisés: 'hoje errou todos'

Após vencer o Athletico-PR, por 1 a 0, na noite do último domingo (2), pela Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, falou sobre a importância da primeira vitória em casa do Leão do Pici na competição. O Tricolor, que ainda não perdeu na Série A deste ano, havia vencido o São Paulo, na primeira rodada do campeonato, e empatado os outros 4 jogos da competição.

“Necessitávamos dos 3 pontos. Tínhamos ganhado em São Paulo e não tínhamos conseguido ganhar depois no Brasileirão, mesmo fazendo boas partidas. Hoje conseguimos 3 pontos de um adversário forte, consolidado na Série A e que estava na primeira posição da tabela […] Fizemos uma boa primeira parte, marcamos nosso gol e conseguimos sustentar no restante da partida. Não apenas se defendendo, mas com coragem e personalidade para enfrentar o segundo tempo como fizemos. Tivemos 3 ou 4 situações muito claras de gol, mas competimos muito bem contra um adversário forte no Brasileirão.” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Apesar da vitória em casa, Vojvoda comentou, novamente, sobre as chances de gols desperdiçadas pelo Fortaleza. Já no final da partida, o atacante Moisés foi visto visivelmente abalado com o gol perdido durante o confronto. Na coletiva pós-jogo, o comandante do Leão chegou a ser questionado sobre os gols perdidos pelo atacante do Leão, após marcar três vezes na última partida contra o Sport.

“Falei com ele (Moisés). Hoje ele não vai conseguir dormir bem, é o normal. Mas amanhã ele já tem que esta forte e responder (aos treinamentos). Ele fez três gols fora de casa contra o Sport e hoje errou todos, mas o que vou observar dele amanhã será sua atitude e sua resiliência.”

FINAIS COPA DO NORDESTE

Passado o confronto contra o Athletico-PR, o Fortaleza volta suas atenções para as finais da Copa do Nordeste contra o CRB, que acontecem já na próxima quarta-feira (5) e no próximo domingo (9). Com isso, o Vojvoda também falou sobre como o Tricolor do Pici deve tratar os dois confrontos que podem resultar no tricampeonato regional da equipe cearense.

“Temos que planejar bem a partida. É uma final e em todas elas temos que jogar estrategicamente. Devemos jogar com o coração, mas com inteligência. Sabendo que são jogos de 180 minutos. Tivemos o aprendizado do que aconteceu (contra o Vasco) e procuraremos estar muito atentos a tudo que podemos corrigir e melhorar para essas duas partidas”, disse Vojvoda.

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto.