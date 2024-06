Fortaleza x Athletico-PR: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois da suspensão por duas rodadas, o Campeonato Brasileiro retornou. O Fortaleza volta a entrar em campo pela competição neste domingo (02), contra o Athletico-PR. A partida da 7ª rodada da Série A vai ser realizada no Estádio Presidente Vargas, às 18h30 (horário de Brasília).

O Leão do Pici ainda não venceu em casa no Brasileirão. Até aqui, o time de Vojvoda está invicto, mas com quatro empates e apenas uma vitória em cinco jogos. A equipe começou a rodada na 11ª colocação, com sete pontos.

Já o Furacão está em alta! O time começou com tudo na Série A e é o líder da competição com 13 pontos conquistados em 4 vitórias, um empate e uma derrota.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo Premiere, na TV. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Embalado depois de duas vitórias importantes, o Fortaleza chega com vontade de conquistar mais três pontos na Série A.

No meio de semana, o Leão entrou em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e bateu o Sportivo Trinidense por 2x1. O resultado garantiu a ida direta para as oitavas de final com a liderança no mesmo grupo do Boca Juniors. Na Série A, o último do Tricolor foi o empate em 1x1 contra o Botafogo, na Arena Castelão, no último dia 12 de maio.

Depois da partida de quarta, o elenco ganhou um dia de folga e se reapresentou no Pici na última sexta-feira (31). Vojvoda comandou duas atividades antes do confronto e conta com os retornos de Breno Lopes e Felipe Jonatan, que não podiam atuar na última partida pela Sul-Americana.

Por outro lado, o treinador argentino tem uma baixa importante. O zagueiro Emanuel Brítez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é a principal ausência para a equipe tricolor. Além dele, devem seguir de fora Calebe e Marinho, no departamento médico, e Lucas Sasha, em fase de transição.

COMO CHEGA O ATHLETICO-PR | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Athletico-PR sofreu um baque duro no meio de semana. Pela Copa Sul-Americana, jogando em casa, a equipe foi derrotada por 1x0 pelo Sportivo Ameliano. A derrota custou a liderança do Furacão no grupo E e a vaga direta para as oitavas de final. Como segundo colocado da chave, o time vai ter que passar pelo play-off, contra o Cerro Porteño, se quiser avançar no mata mata.

O último jogo da equipe pelo Campeonato Brasileiro foi a vitória contra o Palmeiras por 2x0, em São Paulo. Para o duelo deste domingo, Cuca não pode contar com Fernandinho e Esquivel, os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já o zagueiro Thiago Heleno era o único jogador com lesão, mas foi liberado recentemente pelo departamento médico. Desta forma, o Furacão não tem baixas por lesão.

Este duelo também deve marcar a despedida do goleiro Bento. Ele está na mira da Inter de Milão e deve receber proposta na reabertura da janela, em julho. Antes disso, vai defender a Seleção Brasileira pela Copa América de 2024.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Pikachu, Machuca e Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Fernando; Erick, Alex Santana e Zapelli; Cuello, Canobbio e Pablo. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X ATHLETICO-PR

Data: 02/06/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistente 1: Neuza Inês Back (FIFA)

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira