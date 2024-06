Moisés deixa gramado chorando após gols perdidos contra Athletico-PR

O Fortaleza venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo (2), no Estádio Presidente Vargas. O gol do tricolor foi marcado pelo zagueiro chileno Kuscevic, aos 44 minutos da primeira etapa. Porém, apesar do resultado positivo, o Fortaleza desperdiçou, novamente, várias chances de aumentar o placar, sendo algumas delas pelo atacante Moisés.

O atacante do Leão, que havia marcado três vezes na última partida, contra o Sport, na semifinal da Copa do Nordeste, entrou aos 32 minutos da etapa final e desperdiçou duas chances claras de gol, sendo a primeira defendida pelo goleiro Bento e a segunda chutada para fora. Com essas chances perdidas em pouco tempo de jogo, Moisés foi visto desolado deixando o gramado, enquanto era consolado por seus companheiros, após o término da partida.

Após a partida, o técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda, chegou a comentar sobre os gols perdidos pelo atacante do Leão. “Falei com ele (Moisés). Hoje ele não vai conseguir dormir bem, é o normal. Mas amanhã ele já tem que esta forte e responder (aos treinamentos). Ele fez três gols fora de casa contra o Sport e hoje errou todos, mas o que vou observar dele amanhã será sua atitude e sua resiliência”, disse Vojvoda.

Moisés, que teve seu retorno pedido pela torcida Tricolor, após rápida passagem pelo Cruz Azul, do México, não vem tendo o mesmo desempenho que sua última temporada pelo Fortaleza. Na atual temporada, o atacante, que retornou com a expectativa de ser o titular da posição, marcou nove gols em 30 jogos disputados, em 2024.