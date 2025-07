Três jogadores do Fortaleza estão no departamento médico; veja boletim

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta terça-feira (8). Três jogadores são desfalques da equipe que enfrenta o Bahia após pausa das férias. As equipes jogam nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O atacante Moisés segue em tratamento da lesão no músculo posterior da coxa esquerda. As novidades são as ausências de David Luiz e de Bruno Pacheco. O zagueiro sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Já o lateral apresentou uma tendinite do joelho direito.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (9), quando enfrenta o Esquadrão em duelo eliminatório das quartas do Nordestão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.