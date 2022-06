Stiven Mendoza desfalca Ceará para o Clássico-Rei da Copa do Brasil

O atacante colombiano Stiven Mendoza está fora do Ceará para o Clássico-Rei da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (22). O Diário do Nordeste apurou que o atleta sofreu uma lesão muscular e tem protocolo de recuperação de até 20 dias junto ao departamento médico do clube.

A última partida foi contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, na última quarta (15). Na ocasião, foi substituído aos 37 do 1º tempo. Assim, ficou fora também da partida com o Cuiabá, no sábado (18).

O confronto com o Fortaleza é válido pelas oitavas de final da competição. A bola rola às 20h, na Arena Castelão.

Fase artilheira

Com 29 anos, Mendoza é a grande referência do Vovô na temporada de 2022. Com velocidade e poder de finalização, o jogador soma 16 gols e duas assistências, na fase mais artilheira da carreira.

Para a posição, o técnico Marquinhos Santos pode utilizar Iury Castilho, Erick ou Lima no setor. Vale ressaltar que o meia Vina participou das atividades e também deve ser uma alternativa para o jogo.

Jogos: 31 Gols: 16 Assistências: 2 Vice-artilheiro da Série A: 7 Vice-artilheiro da Copa Sul-Americana: 5 Campeonato Cearense: 1 gol Copa do Brasil: 1 gol Copa do Nordeste: 2 gols