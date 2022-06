Mendoza vive fase artilheira no Ceará e supera desempenho no Chennaiyin FC, da Índia; veja

O atacante Stiven Mendoza vive a melhor fase da carreira no Ceará, aos 29 anos. Com 15 gols em 29 jogos em 2022, superou o momento artilheiro no Chennaiyin FC, da Índia, em 2015, quando anotou 13 tentos em 16 jogos.

O momento do colombiano é histórico no cenário local, mas também tem uma relevância a nível nacional. Além de ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Ceará e do futebol cearense, e o atleta do exterior com mais jogos pelo clube alvinegro, Mendoza é o vice-artilheiro da Série A, com seis gols, ao lado de Hulk (Atlético-MG) e Cano (Fluminense). O artilheiro do Brasileirão é o Calleri, do São Paulo, com oito.

Nos últimos 10 jogos com a camisa alvinegra, Mendoza marcou 9 gols, sendo cinco pela Série A e quatro pela Copa Sul-Americana. Na competição internacional, também ocupa a vice-artilharia, atrás de Bernardo Cuesta, do Melgar-PER.

Números de Stiven Mendoza em 2022

Jogos: 29 Gols: 15 Assistências: 2 Vice-artilheiro da Série A: 6 Vice-artilheiro da Copa Sul-Americana: 5