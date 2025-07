As posições de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão após a 15ª rodada

O fim da 15ª rodada da Série A mudou a tabela de classificação dos times cearenses. O Fortaleza, mesmo tendo encerrado a sequência de seis derrotas consecutivas, permanece na vice-lanterna da competição. Já o Ceará perdeu duas posições, e agora ocupa a 11ª colocação.

O Leão, na estreia de Renato Paiva no comando da equipe, empatou por 1 a 1 com a equipe do Bahia, em duelo realizado no sábado (19), na Arena Castelão. Apesar de ter empatado na pontuação com o Juventude, que foi goleado por 4 a 0 pelo Cruzeiro no Mineirão, está atrás nos critérios de desempate e permanece na 19ª colocação com 11 pontos. O Alvinegro, por sua vez, perdeu sua segunda partida seguida, sendo superado pelo Internacional por 1 a 0, em duelo realizado na manhã de domingo (20) no Estádio Beira-Rio. Com o revés, o Vovô foi ultrapassado pelo Mirassol e agora ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.

Devido a compromissos por outras competições, das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, somente Cruzeiro, Bragantino, São Paulo e Vitória já disputaram as quinze partidas. Fortaleza e Ceará, por exemplo, jogaram 14 jogos e estão com um jogo atrasado.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Cruzeiro | 33 pontos Flamengo | 30 pontos RB Bragantino | 27 pontos Palmeiras | 26 pontos Botafogo | 25 pontos Bahia| 25 pontos Mirassol | 21 pontos Fluminense | 20 pontos Atlético Mineiro | 20 pontos Corinthians | 19 pontos Ceará | 18 pontos Internacional | 17 pontos Grêmio | 17 pontos São Paulo | 16 pontos Vitória | 15 pontos Vasco | 14 pontos Santos | 14 pontos Juventude | 11 pontos Fortaleza| 11 pontos Sport | 3 pontos

Como próximos compromissos dos times cearenses, o Ceará enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (23), às 19h, na Arena Castelão, em confronto válido pela 16ª rodada, enquanto o Fortaleza enfrenta o Bahia, no sábado (26), às 18h30, também na Arena Castelão.

*Sob a supervisão de Daniel Farias