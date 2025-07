Fortaleza x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Bahia se reencontram após dez dias da eliminação do Leão do Pici na Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 15ª rodada do Brasileirão, neste sábado (19), a partir das 16h, na Arena Castelão. As duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Fortaleza é o vice-lanterna, com 10 pontos. Já o Bahia está em 4º colocado, com 24 pontos.

Na rodada anterior, o Leão perdeu para o Ceará e teve uma semana intensa, com a demissão de Juan Pablo Vojvoda, que treinava o grupo desde 2021. Para ocupar a vaga, chegou Renato Paiva, que estava no Botafogo durante o Super Mundial de Clubes e venceu o PSG por 1 a 0. Só a vitória importa no confronto, para diminuir a pressão e sair da zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço tem um jogo a menos, já que a partida contra o Grêmio, da 14ª rodada, e que seria no último dia 16, foi remarcada para o dia 29 de julho, às 20h30, na Arena do Grêmio.

Já o Esquadrão venceu o Atlético Mineiro na última rodada e quer permanecer no G-4. Com esse resultado, já acumula três vitórias seguidas no Brasileirão. Por outro lado, no meio da semana, empatou em casa nos playoffs da Copa Sul-Americana contra o América de Cali-COL. O Bahia também tem uma partida a menos, contra o Internacional, que ainda não foi remarcado. O confronto é da 14ª rodada da competição.

No total, as equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 19 vitórias do Bahia, 15 empates e 14 triunfos do Fortaleza. Com o Leão do Pici como mandante, são 25 jogos no total, com cinco vitórias do Bahia, oito empates e o Fortaleza venceu 12 vezes.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva, novo treinador do Fortaleza, só teve a oportunidade de treinar a equipe em dois dias, já que a contratação foi oficializada na última quarta-fera (16) e ele chegou na capital cearense no dia seguinte. Durante a apresentação oficial, o técnico afirmou que não fará grandes mudanças no grupo, pelo curto espaço de tempo.

Para o duelo, quatro estreias podem acontecer: o goleiro Vinícius Silvestre, dado como quase confirmado, pela contratação relâmpago; o lateral-esquerdo Weverson e os atacantes, Tucu Herrera e Adam Bareiro.

Por outro lado, seis atletas devem seguir no departamento médico. Segue a lista:

Moisés (atacante): Segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta se lesionou no dia 13 de abril, no jogo contra o Internacional;

David Luiz (zagueiro): Tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda;

Bruno Pacheco (lateral-esquerdo): Tendinite no joelho direito;

⁠João Ricardo (goleiro): Fratura no quinto dedo da mão esquerda devido a um trauma localizado. O atleta se lesionou no aquecimento do último jogo. O atleta fez uma cirurgia para corrigir a fratura e a previsão de recuperação é de, aproximadamente, quatro a seis semanas;

⁠Brenno (goleiro): Fratura no quinto dedo da mão direita após uma disputa durante o jogo contra o Ceará. Por ser considerada uma fratura instável, o atleta passou por uma cirurgia, com previsão de recuperação de seis semanas;

⁠Gustavo Mancha (zagueiro): Tratamento de um trauma no cotovelo direito. Mancha se lesionou durante o último jogo, foi avaliado pelos médicos e um edema ósseo foi constatado como de característica estável, sem necessidade de cirurgias.

Na lista de atletas pendurados, estão: David Luiz, Brítez, Gustavo Mancha, Martínez, Zé Welison, Calebe e Lucero.

COMO CHEGA O BAHIA?

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, poupou alguns atletas titulares no meio da semana contra o América de Cali e deve chegar com força total contra o Fortaleza.

De fora, Jean Lucas vai cumprir suspensão pela expulsão no Ba-Vi, após agressão e Willian José é dúvida devido a uma entorse no tornozelo. Também no departamento médico, estão Kanu e Erick, que seguem lesionados e Rezende, em transição física.

Na lista de pendurados, estão Gilberto, Ramos Mingo, Everton Ribeiro, Ademir e Willian José.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinícius, Tinga, Britez, Kuscevic, Eros Mancuso; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Tucu Herrera, Adam Bareiro, Breno Lopes Técnico: Renato Paiva

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Michel Araujo e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA X BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 15ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 19/07/2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

AVAR2: Douglas Schwengber da Silva (RS)