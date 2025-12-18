Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)

COPA DO REI DA ESPANHA

15h | Burgos x Getafe | Disney+

15h | Ourense x Athletic Bilbao | ESPN 4 e Disney+

17h | Real Murcia x Real Betis | ESPN e Disney+

TAÇA DE PORTUGAL

15h45 | Santa Clara x Sporting | N Sports

17h45 | Porto x Famalicão | N Sports

SUPERCOPA DA ITÁLIA

16h | Napoli x Milan | SportyNet

CONFERENCE LEAGUE

17h | Crystal Palace x KuPS | CazéTV

17h | Shakhtar Donetsk x Rijeka | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS – 3ª DIVISÃO