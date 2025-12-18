Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)
COPA DO REI DA ESPANHA
- 15h | Burgos x Getafe | Disney+
- 15h | Ourense x Athletic Bilbao | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Real Murcia x Real Betis | ESPN e Disney+
TAÇA DE PORTUGAL
- 15h45 | Santa Clara x Sporting | N Sports
- 17h45 | Porto x Famalicão | N Sports
SUPERCOPA DA ITÁLIA
- 16h | Napoli x Milan | SportyNet
CONFERENCE LEAGUE
- 17h | Crystal Palace x KuPS | CazéTV
- 17h | Shakhtar Donetsk x Rijeka | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS – 3ª DIVISÃO
- 17h | Reading x Luton | Disney+