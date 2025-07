Internacional x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias, o Ceará encara o Internacional-RS, neste domingo (20), às 11h, pela 15ª rodada do Brasileirão. Apenas quatro pontos separam as equipes na tabela de classificação da competição. O duelo matinal acontece no clima ameno do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



O Vozão chega para o duelo com intuito de recuperar, fora de casa, pontos perdidos como mandante na última rodada. A equipe de Léo Condé foi superada por 1 a 0 para o Corinthians, na quarta-feira passada, dentro da Arena Castelão. O resultado deixou o Ceará na intermediária da tabela com 18 pontos somados.

Apesar de ter batido o Vitória por 1 a 0, na última rodada, no Beira-Rio, o Internacional vive situação delicada na tabela. O Colorado tem 14 pontos conquistados em 13 partidas do Brasileirão, com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O time de Roger Machado teve mais de uma semana de preparação depois do último triunfo sobre o time rubro-negro.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida, com imagem, pelo Premiere.

VOZÃO PRONTO E PREPARADO

Para o confronto no Beira-Rio, Condé tem os desfalques de Lucas Mugni e Fernandinho. Com o amarelo diante do Corinthians, o camisa 10 cumpre suspensão automática, já o atacante também está fora da lista de relacionados. Em voo fretado, o Vovô relacionou 23 atletas para o duelo em Porto Alegre.

Apesar das baixas, o Ceará terá dois retornos no setor ofensivo: Pedro Henrique e Pedro Raul. Os atletas voltam depois de suspensão contra o alvinegro paulista na última rodada. Inclusive, o próprio Léo Condé destacou que as ausências foram sentidas na produção ofensiva do Vovô. Além deles, o time volta a relacionar três goleiros para uma partida, com Fernando Miguel, Richard e Bruno Ferreira.

O camisa 9 é o homem de referência alvinegro, com 12 gols marcados na temporada, com 6 desses tentos assinalados pela Série A. Desta forma, Pedro Raul deve formar trio novamente com Pedro Henrique e Galeano, que é o vice-artilheiro com sete bolas na rede no ano.

Léo Condé teve três dias de preparação para montar a estratégia no Alvinegro. Ao final da partida contra o Corinthians, o comandante alvinegro destacou o time que deve mandar a campo contra o Inter. "Para domingo, a gente vai ter que avaliar a situação de cada atleta pra mandar a campo uma equipe saudável e que esteja mais inteira", ressaltou o treinador.

Como visitante neste Brasileirão, o Ceará somou 5 de 18 pontos disputados até aqui e possui o 12º melhor aproveitamento (27,8%). Em 6 confrontos, o time alvinegro venceu o Fortaleza, ficou nos empates contra Red Bull Bragantino e Santos, e sofreu derrotas para Juventude, Bahia e Botafogo.

COMO CHEGA O COLORADO?

Com mais de sete dias de preparação, sem jogo no meio de semana, o Internacional chega para o confronto com o retorno do lateral-esquerdo titular Bernabei. O atleta está recuperado de uma lesão na coxa. O atleta deve fazer a primeira linha defensiva ao lado de Aguirre, Vitão e Victor Gabriel.

Outro que volta a ficar à disposição é o volante Ronaldo, que deve iniciar no banco de reservas. O destaque do time colorado é o meia-atacante Alan Patrick, que marcou 11 gols em 25 partidas no ano. Ele é um dos líderes da equipe gaúcha.

Dos 14 pontos somados na competição, o Internacional conseguiu 10 atuando com o apoio do seu torcedor, dentro de casa. Em seis jogos no Beira-Rio, o Colorado tem três vitórias, um empate e duas derrotas (Palmeiras e Fluminense). Os triunfos em Porto Alegre foram diante de Cruzeiro, Juventude e Vitória.

O Internacional tem quatro atletas entregues à malha médica que não são opções contra o Ceará, que são os volantes Bruno Gomes e Fernando e os atacantes Vitinho e Lucca Drummond.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

INTERNACIONAL X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 15ª rodada do Brasileirão

Local: Beira-Rio

Data: 20/07/2025 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Quarto Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

AVAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)