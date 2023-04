Richardson comemora primeira vitória do Ceará na Série B: 'Fizemos o que a competição pede'

O volante Richardson comemorou a primeira vitória do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, vinda com o 2 a 1 em cima do ABC no Frasqueirão, em Natal, neste domingo (30).

Ele destacou que o Vovô jogou como a competição pede, se reabilitando de duas derrotas nas rodadas iniciais.

'Estou feliz demais pela vitória. Fizemos o que o jogo pediu. Infelizmente, o campo não é dos melhores, mas a gente impôs o que a competição pede. Qualidade na frente e entrega atrás. É para readquirir a confiança para brigar na parte de cima, mas com muita humildade", disse ele.

A partida marcou a estreia do técnico Eduardo Barroca e a conquista dos primeiros 3 pontos na competição após derrotas para Ituano (2x0) e Guarani/SP (0x3)



Próximos jogos

O Vovô volta a jogar na quarta-feira (3), às 21 horas contra o Sport, pelo 2º jogo da final da Copa do Nordeste. Um empate dá o título ao Alvinegro.

Já pela Série B, a próxima partida será no domingo (7), às 11 horas, contra a Ponte Preta, fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli.