ABC x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara o ABC, neste domingo (30), às 18h, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. O confronto no estádio Frasqueirão, em Natal, marca a estreia de Eduardo Barroca no comando do Vozão. Os dois times chegam pressionados, sem nenhum ponto somado na competição.

perdeu para Ituano e Guarani na Série B, tomou cinco gols, e ainda não conseguiu balançar as redes adversárias. No meio de semana, a equipe encara o Sport pela grande final da Copa do Nordeste. Com cinco dias de treinos, Eduardo Barroca estará à frente do Ceará pela primeira vez. O Alvinegrona Série B, tomou cinco gols, e ainda não conseguiu balançar as redes adversárias. No meio de semana, a equipe encara o Sport pela grande

Do outro lado, o ABC foi eliminado no meio da semana para o Grêmio, pela Copa do Brasil. Mesmo com empate na Arena do Grêmio, em 1 a 1, a equipe abcdista tinha desvantagem do jogo de ida. Na Série B, o time de Fernando Marchiori acumula duas derrotas, quatro gols tomados e nenhum marcado.

⚫⚪ O HOMI É TRABALHO! O treinador Fernando Marchiori já está de volta a Natal. pic.twitter.com/6tLMrUm9Ox — ABC Futebol Clube (@ABCFC) April 28, 2023

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel e Matheus Anjos; Fábio Lima, Raphael Luz (Romário) e Maycon Douglas (Welliton). Técnico: Fernando Marchiori.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

HISTÓRICO DO DUELO

As duas equipes já se enfrentaram em 47 ocasiões, com boa vantagem do Vozão. O Ceará levou a melhor em 23 oportunidades, contra 8 triunfos do ABC, além de 16 empates. O último encontro ocorreu em 2022, pela Copa do Nordeste, quando ficaram no 1 a 1, no Frasqueirão.

Pelo Campeonato Brasileiro o último duelo entre os alvinegros aconteceu em 2017. Na partida válida pela 38ª rodada da Série B daquele ano, o Ceará venceu por 1 a 0, com gol de Maikon Leite, na Arena Castelão.

DÚVIDAS E DESFALQUES

Com uma semana de treinos, Eduardo Barroca pode conhecer um pouco do elenco alvinegro. Contra o ABC, o treinador não terá o zagueiro Tiago Pagnussat, que foi expulso e está suspenso do confronto. O volante Caíque Gonçalves com lesão no joelho é outro que não deve ser relacionado.

A expectativa fica para as estreias dos recém-contratados, Léo Santos e Pedrinho, que ainda não foram relacionados. O zagueiro ainda ganha condicionamento físico, mas vira opção para ir no banco de reservas.

O alvinegro potiguar não vai poder contar com Felipe Garcia, que foi expulso na rodada anterior contra o Vitória. Além dele, o departamento médico da equipe conta com Bruno Lima, Júnior Todinho e Walfrido, atleta formado na base do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA | ABC X CEARÁ

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal-RN

Data: 30/04/23 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Fernanda Nandrêa Gomes Antunes (MG)

4º árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Var: Igo Junior Benevenuto de Oliveira (MG)