Ceará tem vitória fundamental na Série B e deixa as primeiras lições para Eduardo Barroca

O Ceará venceu a primeira na Série B de 2023. Muito além do desempenho, o placar de 2 a 1 contra o ABC, neste domingo (30), fora de casa, é fundamental para dar confiança ao elenco e ao início de trabalho do técnico Eduardo Barroca, que estreou às vésperas da decisão da Copa do Nordeste.

A partida em si serviu para mostrar ao comandante os extremos de qualidade na atual temporada. O sistema ofensivo funcionou mais uma vez, com dois gols de Vitor Gabriel em passes de Castilho, ambos na bola parada. E a defesa foi vazada pela 9ª partida consecutiva, dessa vez com falhas.

Legenda: Vitor Gabriel brilhou na primeira vitória do Ceará na Série B Foto: Fausto Filho / Ceará

Assim, a primeira missão é trazer equilíbrio ao time alvinegro. Superior ao ABC, fez um gol cedo, sofreu o pênalti após erros individuais e retornou a frente, ainda no 1º tempo. O panorama poderia ser menos tenso com robustez defensiva melhor, assim como o maior capricho nas finalizações.

No fim, uma vitória que deixa claro para Barroca que há uma ideia, elementos que podem ser reutilizados no novo ciclo, mas que o trabalho será longo e precisa focar principalmente na defesa.

Primeiros indícios de Barroca

Legenda: O elenco do Ceará ganhou mais confiança para a sequência da Série B e a final do Nordestão Foto: Fausto Filho / Ceará

O Ceará entrou em campo no 4-3-3, sem novidades na parte tática. O trunfo foi o forte começou, com marcação pressão, linha alta e o gol cedo. O panorama poderia ser um indício de um time mais agressivo, em postura que funcionou em momentos importantes do ano, quando conseguiu vencer.

O recuou e a estratégia de contra-ataque existiu, com a equipe levando perigo nos pontas, com chutes na trave de Erick, Janderson, além de um arremate desperdiçado por Castilho no 2º tempo.

Do meio para frente, funcionou. E o Ceará foi um time mais objetivo, direto, conseguindo os gols na bola parada. São os primeiros resquícios de um novo trabalho, que tem uma reposição melhor: Erick Pulga, Willian Maranhão e Danilo Barcelos entraram bem e ajudaram na manutenção do placar.

Para uma maior amostragem, apenas o tempo e os próximos passos. O compromisso seguinte é quarta-feira (3), às 21h30, na Ilha do Retiro, contra o Sport, pela final da Copa do Nordeste. Vale uma taça, o tricampeonato regional, em um jogo dificílimo, mas que o Ceará é campeão com empate.